Порошенко: это первый саммит, когда вопросы задавала Украина, а не ЕС

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Четверг, 24 ноября 2016, 15:53

Президент Петр Порошенко утверждает, что на саммите Украина – ЕС в четверг украинской делегации не было поставлено ни одного вопроса по выполнению обязательств для отмены виз.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с руководителями европейских институций.

"Обычно сложные вопросы ставились Украине относительно выполнения обязательств. Могу отметить, что на сегодняшний день, во время сегодняшнего саммита Украине не было задано ни одного вопроса. Украина четко и в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства", – сказал он.

"И это первый саммит, когда не задают вопросы, а мы, украинская делегация, ставим вопрос нашим партнерам из Европейского союза с просьбой своевременно выполнить взятые на себя обязательства", – добавил Порошенко.

Он добавил, что непосредственное введение безвизового режима зависит теперь не от Украины, а от договоренностей между руководящими европейскими институциями, которые он назвал "стилистическим переговорами".

Порошенко также выразил удовлетворение по поводу заявления президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о необходимости предоставить Украине безвизовый режим до конца года.

Олег Шанковский, УП

Темы: визы Порошенко ЕС
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