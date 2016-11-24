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Порошенко: це перший саміт, коли питання ставила Україна, а не ЄС

Четвер, 24 листопада 2016, 14:53

Президент Петро Порошенко стверджує, що на саміті Україна – ЄС в четвер українській делегації не було поставлено жодного запитання щодо виконання зобов'язань для скасування віз.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з керівниками європейських інституцій.

"Зазвичай складні питання ставилися Україні щодо виконання зобов'язань. Можу наголосити, що на сьогоднішній день, під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання", – сказав він.

"І це перший саміт, коли не Україні ставлять запитання, а ми, українська делегація, ставим питання нашим партнерам з Європейського союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання", – додав Порошенко.

Він додав, що безпосереднє запровадження безвізового режиму залежить тепер не від України, а від домовленостей між керівними європейськими інституціями, які він назвав "стилістичними переговорами".

Порошенко також висловив задоволення з приводу заяви президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера щодо необхідності надати Україні безвізовий режим до кінця року.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: візиПорошенкоЄС
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