Федорук через суд вернул себе кресло мэра Бучи

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Четверг, 24 ноября 2016, 19:04

Апелляционный суд Киева отменил отстранение от должности мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука.

Данное решение суд огласил в четверг.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию защиты и отменил решение Печерского районного суда Киева об отстранении Федорука от должности на 2 месяца.

Как известно, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку и секретарю горсовета Василию Олексюку. Обоих отстранили от должностей.

13 октября Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

16 октября в Буче местные жители провели Вече в поддержку Федорука и секретаря Бучанского городского совета Василия Олексюка. Участие в мероприятии приняли и сами чиновники.

Однако другие жители назвали Вече псевдособранием, потому что людей на него свозили из близлежащих сел.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители обвиняют Федорука и Карпюка в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

Украинские новости

Темы: суд Киевская область
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.11.2016 21:16
Сядем усе!--"Брильянтовая рука".
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IP: 91.199.93.---chesno124.11.2016 21:11
прямо ребус какой то. кто теперь их них коррупцонер?
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