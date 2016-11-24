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Федорук через суд повернув собі крісло мера Бучі

Четвер, 24 листопада 2016, 18:04

Апеляційний суд Києва скасував звільнення з посади мера Бучі Київської області Анатолія Федорука.

Таке рішення суд оголосив у четвер.

Таким чином, суд задовольнив апеляцію захисту й скасував рішення Печерського районного суду Києва про відсторонення Федорука від посади на 2 місяці.

Як відомо, раніше суд обрав для Федорука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради Василю Олексюку. Обох відсторонили від посад.

13 жовтня Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету. 

16 жовтня у Бучі місцеві мешканці провели Віче на підтримку Федорука та секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка. Участь у заході брали і самі посадовці. 

Однак інші мешканці назвали віче псевдозборами, бо людей на нього звозили з довколишніх сіл. 

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці звинувачують Федорука і Карпюка у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: судКиївська область
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