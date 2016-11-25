Аваков анонсировал деоккупацию Донбасса в ближайшие 2 года

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Пятница, 25 ноября 2016, 15:44

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в ближайшие два года будет проведена деоккупация Донбасса.

Об этом он заявил в пятницу во время расширенного заседания Военного совета Нацгвардии при участии секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает пресс-служба МВД.

"Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова лучше, правоохранительная компонента также", – сказал он.

Украинская правда

Темы: АТО Аваков Донбасс оккупация
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Комментарии — 6
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IP: 37.54.206.---Valijan Mojahed25.11.2016 17:58
Martin Palo:
Авакову не анонсировать надо, а готовить свое очко к публичному использованию, ибо скоро на зоне из него девочку будут делать, и скорее всего, на Донбассе!
З нього навряд чи, а ось з тебе так це точно. Півнику ти путінський.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 17:21
Авакову не анонсировать надо, а готовить свое очко к публичному использованию, ибо скоро на зоне из него девочку будут делать, и скорее всего, на Донбассе!
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 16:52
В Авакова плечі не болять, бо.... самі знаєте...
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га25.11.2016 16:51
Той хто разом з Турчиновим і Пашинським здавав Донбас, тепер буде його деокуповувати?
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IP: 195.78.69.---Naim25.11.2016 16:34
Помнится уже войну за 2 недели заканчивали и безвиз обещали с 1 января 2015 года...
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