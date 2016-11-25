Янукович начал пресс-конференцию с "автономии Донбассу"

Бежавший в РФ экс-президент Украины Виктор Янукович убежден, что Донбассу следует предоставить широкую автономию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Пресс-конференция началась в 18:20. Как сообщила УП журналист РБК Вера Холмогорова, кортеж приехал в 17:55 (по Киеву). Януковича сопровождали две машины Госавтоинспеции и микроавтобус.

В бизнес-центре, где проходит пресс- конференция, много полиции, часть с собаками.

Янукович проводит пресс-конференцию в Ростове-на-Дону

О Донбассе

"Нужно создавать широкую автономию. Потому что понадобится много времени, чтобы появилось доверие и уважение друг к другу. Я имею ввиду Донбасс и Украину", - сказал Янукович.

Он также заявил, что необходимы переговоры между боевиками и украинской властью, что созвучно с заявлениями МИДа РФ.

"Территориальная целостность должна быть сохранена, но без широкой автономии решить этот вопрос не удастся", - сказал Янукович.

При этом Янукович, говоря о территориальной целосности Украины, не сказал ни слова о Крыме.

"Я изначально был против того, чтобы нарушалась территориальная целостность Украины и отделение Донбасса от Украины – это эмоциональный порыв людей, которые отреагировали на беспорядки в Киеве, когда радикалы начали проливать кровь. Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины, и была сохранена территориальная целостностью", - заявил Янукович.

О расстрелах на Майдане

"Мы не были заинтересованы в срыве заседания. Это сделала украинская сторона. Это было выгодно тем, кто боится раскрытия правды на Майдане. Жаль тех ребят, которые там погибли", - заявил Янукович. При этом он заявил, что снайперы стреляли из зданий, "которые контролировал Майдан" и расстреливали и правоохранителей и тех, кто стоял на Майдане.

"Как одних можно делать героями, а других просто закопать", - заявил он.

Янукович сообщил, что вместе с ним на пресс-конференции присутствует генерал Шуляк, бывший командующий ВВ.

О возможности своего возвращения

"Если посмотреть социологию, то сегодня украинский народ – около 80% негативно относится к власти", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли его возвращение.

"Что касается моего возвращения. О чем я вообще-то думаю. В СМИ много пишут, что я хочу вернуться во власть. Я о чем мечтаю: о том, чтобы как можно быстрее закончилась война, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы Донбасс потом воскрес из этих руин, в которые его привела война. Очень хочется, чтобы вернулись люди, которых разогнали по всему миру. Я об этом думаю, о другом пока нет", - сказал он.

Как известно, 25 ноября Святошинский суд Киева перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича, на 28 ноября 13.00 (по Киеву) по делу преступлений на Майдане.

Татьяна Кусок, УП