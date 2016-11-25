Янукович почав прес-конференцію з "автономії Донбасу"

Екс-президент України Віктор Янукович переконаний, що Донбасу слід надати широку автономію.

Про це він заявив під час прес-конференції в Ростові-на-Дону.

Прес-конференція розпочалася о 18:20. Як повідомила УП журналіст РБК Віра Холмогорова, кортеж приїхав о 17:55 (за Києвом). Януковича супроводжували дві машини Державтоінспекції та мікроавтобус.

У бізнес-центрі, де проходить прес-конференція, багато поліції, частина з собаками.

Янукович проводить прес-конференцію в Ростові-на-Дону

Про Донбас

"Потрібно створювати широку автономію. Тому що знадобиться багато часу, щоб з'явилася довіра і повага один до одного. Я маю на увазі Донбас і Україну", - сказав Янукович.

Він також заявив, що необхідні переговори між бойовиками і українською владою, що співзвучно з заявами МЗС РФ.

"Територіальна цілісність повинна бути збережена, але без широкої автономії вирішити це питання не вдасться", - сказав Янукович.

При цьому Янукович, говорячи про територіальну цілісності України, не сказав ні слова про Крим.

"Я спочатку був проти того, щоб порушувалася територіальна цілісність України, і відділення Донбасу від України - це емоційний порив людей, які відреагували на заворушення в Києві, коли радикали почали проливати кров. Я за те, щоб Донбас був у складі України, і була збережена територіальна цілісність ", - заявив Янукович.

Про розстріли на Майдані

"Ми не були зацікавлені в зриві засідання. Це зробила українська сторона. Це було вигідно тим, хто боїться розкриття правди на Майдані. Шкода тих хлопців, які там загинули", - заявив Янукович. При цьому він заявив, що снайпери стріляли з будівель, "які контролював Майдан" і розстрілювали і правоохоронців, і тих, хто стояв на Майдані.

"Як одних можна робити героями, а інших просто закопати", - заявив він.

Янукович повідомив, що разом з ним на прес-конференції присутній генерал Шуляк, колишній командувач ВВ.

Про можливість свого повернення

"Якщо подивитися соціологію, то сьогодні український народ - близько 80% негативно ставиться до влади", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи можливе його повернення.

"Що стосується мого повернення. Про що я взагалі думаю. У ЗМІ багато пишуть, що я хочу повернутися у владу. Я про що мрію: про те, щоб якомога швидше закінчилася війна, щоб перестали гинути люди, щоб Донбас потім воскрес з цих руїн, в які його привела війна. Дуже хочеться, щоб повернулися люди, яких розігнали по всьому світу. Я про це думаю, про інше поки немає ", - сказав він.

Як відомо, в п'ятницю, 25 листопада, Святошинський суд переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича, на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Тетяна Кусок, УП