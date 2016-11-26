Лещенко готов судиться с ГПУ из-за уголовного производства против него

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Суббота, 26 ноября 2016, 00:48

В ходе допроса в Управлении по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, который длился пять с половиной часов, Сергей Лещенко требовал, чтобы уголовное производство в его отношении было передано в НАБУ.

Как сообщил адвокат Лещенко Дмитрий Лошаков после допроса, он касался факта приобретения квартиры, в отношении которого уже осуществлялась проверка НАБУ, которая не нашло в действиях Сергея Лещенко состава уголовного правонарушения.

По словам Лошакова, Генпрокуратура отказывается передавать возбужденное в отношении Сергея Лещенко уголовное производство в НАБУ, хотя только антикоррупционное бюро имеет право проводить расследование по данной статье уголовного дела.

"Несмотря на это, Генпрокуратура, сознательно нарушая закон, открыла уголовное производство по статье "незаконное обогащение", хотя оно должно расследоваться НАБУ. В ходе сегодняшнего допроса мы заявили о нарушении закона и потребовали передать материалы дела компетентному органу. Если Генпрокуратура не выполнит закон, будем обращаться в суд", - сказал адвокат Сергея Лещенко Дмитрий Лошаков.

В ходе допроса следователь сообщил, что старшим прокурором в данном уголовном производстве является заместитель генпрокурора Юрий Столярчук. Именно в подчинении Столярчука находится одиозный департамент Кононенко-Грановского в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что начала расследование законности приобретения Лещенко квартиры.

Как известно, НАПК начало эту проверку 20 сентября, получив материалы от НАБУ.

Бюро установило, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не криминального правонарушения.

Темы: Лещенко Генпрокуратура НАБУ
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IP: 132.208.12.---pylypivan26.11.2016 01:47
Методів залякування з СРСР та шантажу ніхто не відміняв. Якщо передати в "самий справедливий" суд тоді також не відомо який буде результат. Було би смішно як би не було так сумно.
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