Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко готовий судитися з ГПУ через провадження проти нього

П'ятниця, 25 листопада 2016, 23:48
Лещенко готовий судитися з ГПУ через провадження проти нього

В ході допиту в Управлінні з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, який тривав п'ять з половиною годин, Сергій Лещенко вимагав, щоб кримінальне провадження щодо нього було передано в НАБУ.

Як повідомив адвокат Лещенка Дмитро Лошаков після допиту, він стосувався факту придбання квартири, щодо якої вже здійснювалася перевірка НАБУ, яке не знайшло в діях Сергія Лещенка складу кримінального правопорушення.

За словами Лошакова, Генпрокуратура відмовляється передавати порушене стосовно Сергія Лещенка кримінальне провадження в НАБУ, хоча тільки антикорупційне бюро має право проводити розслідування за цією статтею кримінальної справи.

"Незважаючи на це, Генпрокуратура, свідомо порушуючи закон, відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне збагачення", хоча воно має розслідуватися НАБУ. В ході сьогоднішнього допиту ми заявили про порушення закону і зажадали передати матеріали справи до компетентних органів. Якщо Генпрокуратура не виконає закон, будемо звертатися до суду", - сказав адвокат Сергія Лещенка Дмитро Лошаков.

В ході допиту слідчий повідомив, що старшим прокурором в даному кримінальному провадженні є заступник генпрокурора Юрій Столярчук. Саме в підпорядкуванні Столярчука знаходиться одіозний департамент Кононенка-Грановського в Генпрокуратурі.

Раніше Генпрокуратура повідомляла, що почала розслідування законності придбання Лещенком квартири.

Як відомо, НАЗК почав цю перевірку 20 вересня, отримавши матеріали від НАБУ.

Бюро встановило, що в діях Лещенка є склад адміністративного, але не кримінального правопорушення.

Українська правда 

Теми: ЛещенкоГенпрокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Лещенко
"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: