Порошенко наградил 56 военных АТО, 39 - посмертно

159 просмотров
0
Суббота, 26 ноября 2016, 05:50

Президент Украины Петр Порошенко наградил 56 участников боевых действий, из них 39 посмертно.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом "За мужество" III степени награждены 4 военных и еще 38 посмертно.

Один погибший военнослужащий награжден медалью "За воинскую службу Украине".

Еще 13 военных награждены медалью "Защитник Отечества".

Темы: Порошенко АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко подписал закон о реструктуризации долгов ТКЭ 25 ноября 2016, 21:06
Президент позволил штрафовать каналы и радио за сепаратизм 25 ноября 2016, 16:29
Порошенко отправляет Мушку к Киске 25 ноября 2016, 16:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хайсер Джемилев уже в Украине
Янукович о военных РФ на Донбассе: Это приехали родственники
В ЕС согласовали 99% текста соглашения о механизме приостановления безвиза
Вывозил только личное, ручной кладью - Янукович
Все новости
Black Friday

Где искать скидки на украинские марки

Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций