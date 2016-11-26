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Порошенко нагородив 56 військових АТО, 39 – посмертно

Субота, 26 листопада 2016, 04:50

Президент України Петро Порошенко нагородив 56 учасників бойових дій, з них 39 посмертно.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджено 4 військових і ще 38 посмертно.

Одного загиблого військовослужбовця відзначено медаллю "За військову службу Україні".

Ще 13 військових нагороджено медаллю "Захисник Вітчизни".

Теми: ПорошенкоАТОДонбас
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