Порошенко нагородив 56 військових АТО, 39 – посмертно

Президент України Петро Порошенко нагородив 56 учасників бойових дій, з них 39 посмертно.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджено 4 військових і ще 38 посмертно.

Одного загиблого військовослужбовця відзначено медаллю "За військову службу Україні".

Ще 13 військових нагороджено медаллю "Захисник Вітчизни".