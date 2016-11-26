Порошенко наградил 56 военных АТО, 39 - посмертно
Суббота, 26 ноября 2016, 04:50
Президент Украины Петр Порошенко наградил 56 участников боевых действий, из них 39 посмертно.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом "За мужество" III степени награждены 4 военных и еще 38 посмертно.
Один погибший военнослужащий награжден медалью "За воинскую службу Украине".
Еще 13 военных награждены медалью "Защитник Отечества".