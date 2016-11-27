Штаб АТО: Торецк на грани гуманитарной катастрофы из-за боевиков

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 18:53

Из-за повреждения водовода Торецк находится на грани гуманитарной катастрофы, однако оккупанты не дают гарантий безопасности, чтобы украинские коммунальщики приступили к ремонту.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

Там напомнили, что в результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водопровод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в город Торецк и близлежащие населенные пункты.

"Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления. Город находится на грани гуманитарной катастрофы", - заявили в штабе.

"Украинская коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области сообщает, что в город обеспечивается подвоз технической и питьевой воды.

Кроме того, подразделениями ГСЧС было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование 3 передвижных пунктов обогрева. По состоянию на 6:00 27 ноября к пунктам обогрева обратилось 199 человек, из них 87 детей.

Как сообщалось, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, был поврежден участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населению.

Общее количество населения, которое осталось без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Кроме этого, в городе Торецк отключено отопление в 11 двухэтажных домах и 24 трехэтажных домах. Также в Торецке был приостановлен учебный процесс в 10 общеобразовательных школах и 11 дошкольных учебных заведениях.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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