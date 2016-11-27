Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО: Торецк на грани гуманитарной катастрофы из-за боевиков

Воскресенье, 27 ноября 2016, 17:53
Штаб АТО: Торецк на грани гуманитарной катастрофы из-за боевиков

Из-за повреждения водовода Торецк находится на грани гуманитарной катастрофы, однако оккупанты не дают гарантий безопасности, чтобы украинские коммунальщики приступили к ремонту.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

Там напомнили, что в результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водопровод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в город Торецк и близлежащие населенные пункты.

"Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления. Город находится на грани гуманитарной катастрофы", - заявили в штабе.

"Украинская коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области сообщает, что в город обеспечивается подвоз технической и питьевой воды.

Кроме того, подразделениями ГСЧС было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование 3 передвижных пунктов обогрева. По состоянию на 6:00 27 ноября к пунктам обогрева обратилось 199 человек, из них 87 детей.

Как сообщалось, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, был поврежден участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населению.

Общее количество населения, которое осталось без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Кроме этого, в городе Торецк отключено отопление в 11 двухэтажных домах и 24 трехэтажных домах. Также в Торецке был приостановлен учебный процесс в 10 общеобразовательных школах и 11 дошкольных учебных заведениях.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с аннексированным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: