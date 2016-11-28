Лишь 39% украинцев считают, что безвизовый режим с ЕС важным

39% украинцев считают, что введение безвизового режима с Европейским Союзом является важным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Очень важным этот вопрос назвали 13% людей, просто важным – 26%. При этом 37% назвали это совсем неважным, 20% – неважным, 4% не определились с ответом.

Особенно важным введение безвизового режима считают на западе Украины (68%) и в центре (37%), наименее важным – на юге (25%) и на востоке (19%).

Как известно, во время саммита Украина – ЕС 24 ноября руководители ЕС подтвердили, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима и окончательное решение зависит от переговоров между различными институтами ЕС.

Президент Петр Порошенко тогда сказал, что это был первый саммит, когда до Украины не было никаких вопросов относительно выполнения условий для введения безвизового режима.

Олег Шанковский, УП