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Лишь 39% украинцев считают, что безвизовый режим с ЕС важным

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:27

39% украинцев считают, что введение безвизового режима с Европейским Союзом является важным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Очень важным этот вопрос назвали 13% людей, просто важным – 26%. При этом 37% назвали это совсем неважным, 20% – неважным, 4% не определились с ответом.

Особенно важным введение безвизового режима считают на западе Украины (68%) и в центре (37%), наименее важным – на юге (25%) и на востоке (19%).

 

Как известно, во время саммита Украина – ЕС 24 ноября руководители ЕС подтвердили, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима и окончательное решение зависит от переговоров между различными институтами ЕС.

Президент Петр Порошенко тогда сказал, что это был первый саммит, когда к Украине не было никаких вопросов относительно выполнения условий для введения безвизового режима.

Олег Шанковский, УП

Темы: визыЕСсоциология
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