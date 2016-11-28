Лише 39% українців вважають безвізовий режим з ЄС важливим

39% українців вважають, що запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом є важливим.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Дуже важливим це питання назвали 13% людей, просто важливим – 26%. При цьому 37% назвали це зовсім неважливим, 20% – неважливим, 4% не визначилися з відповіддю.

Особливо важливим запровадження безвізового режиму вважають на заході України (68% загалом) та в центрі (37%), найменш важливим – на півдні (25%) та на сході (19%).

Як відомо, під час саміту Україна – ЄС 24 листопада керівники ЄС підтвердили, що України виконала всі умови для отримання безвізового режиму і остаточне рішення залежить від переговорів між різними інституціями ЄС.

Президент Петро Порошенко тоді сказав, що це був перший саміт, коли до України не було жодних питань щодо виконання умов для запровадження безвізового режиму.

Олег Шанковський, УП