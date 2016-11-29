В Германии требуют ввести санкции против РФ из-за Сирии

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 02:31

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в понедельник призвал власти Германии ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Сирии.

Об этом сообщили немецкие СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"ЕС должен, по крайней мере, ввести санкции против пособников этих зверств с российской стороны", - говорится в совместном заявлении Реттгена и депутата от партии "Союз-90/Зеленые" Франциски Брантнер.

"Это неприемлемо, что те, кто ответственны за военные преступления, летают в Мюнхен или Париж, чтобы заниматься рождественским шопингом, пока женщины и дети погибают в Сирии", - отмечается в сообщении.

Реттген и Брантнер в своем заявлении также отметили, что воздействие подобных санкций не будет быстрым, но президент РФ "должен будет принять во внимание их эффект, рассчитывая последствия своих действий в Сирии".

Темы: Росcия Сирия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Янукович говорит, что не выезжал за пределы России 28 ноября 2016, 20:10
Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана 28 ноября 2016, 17:13
Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене 28 ноября 2016, 13:18
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Канада ввела санкции против шести депутатов Госдумы РФ от Крыма
Матиос уже говорит, что не хочет возглавлять ГБР
Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили
Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства
Все новости
Спасибо, Вселенная!

Психологи объяснили, почему важно уметь быть благодарными

Black Friday

Где искать скидки на украинские марки