Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині вимагають ввести санкції проти РФ через Сирію

Вівторок, 29 листопада 2016, 01:31

Голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген в понеділок закликав владу Німеччини ввести санкції проти РФ у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Про це повідомили німецькі ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄС повинен, принаймні, ввести санкції проти пособників цих звірств з російської сторони", - йдеться в спільній заяві Реттгена і депутата від партії "Союз-90/Зелені" Франциски Брантнер.

"Це неприйнятно, що ті, хто відповідальні за військові злочини, літають в Мюнхен або Париж, щоб займатися різдвяним шопінгом, поки жінки і діти гинуть в Сирії", - наголошується в повідомленні.

Реттген і Брантнер в своїй заяві також відзначили, що вплив подібних санкцій не буде швидким, але президент РФ "повинен буде взяти до уваги їх ефект, розраховуючи наслідки своїх дій в Сирії".

Теми: РосіяСиріясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: