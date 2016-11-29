У Німеччині вимагають ввести санкції проти РФ через Сирію

Голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген в понеділок закликав владу Німеччини ввести санкції проти РФ у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Про це повідомили німецькі ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄС повинен, принаймні, ввести санкції проти пособників цих звірств з російської сторони", - йдеться в спільній заяві Реттгена і депутата від партії "Союз-90/Зелені" Франциски Брантнер.

"Це неприйнятно, що ті, хто відповідальні за військові злочини, літають в Мюнхен або Париж, щоб займатися різдвяним шопінгом, поки жінки і діти гинуть в Сирії", - наголошується в повідомленні.

Реттген і Брантнер в своїй заяві також відзначили, що вплив подібних санкцій не буде швидким, але президент РФ "повинен буде взяти до уваги їх ефект, розраховуючи наслідки своїх дій в Сирії".