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В Германии требуют ввести санкции против РФ из-за Сирии

Вторник, 29 ноября 2016, 01:31

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в понедельник призвал власти Германии ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Сирии.

Об этом сообщили немецкие СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"ЕС должен, по крайней мере, ввести санкции против пособников этих зверств с российской стороны", - говорится в совместном заявлении Реттгена и депутата от партии "Союз-90/Зеленые" Франциски Брантнер.

"Это неприемлемо, что те, кто ответственны за военные преступления, летают в Мюнхен или Париж, чтобы заниматься рождественским шопингом, пока женщины и дети погибают в Сирии", - отмечается в сообщении.

Реттген и Брантнер в своем заявлении также отметили, что воздействие подобных санкций не будет быстрым, но президент РФ "должен будет принять во внимание их эффект, рассчитывая последствия своих действий в Сирии".

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Темы: РосcияСириясанкции
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