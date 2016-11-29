Европарламент рассмотрит безвизовый механизм в январе 2017

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Вторник, 29 ноября 2016, 11:22

Официальный сайт Европейского парламента опубликовал прогноз даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима.

По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года.

Согласно предварительной информации, размещенной на сайте Европарламента относительно процедуры принятия механизма приостановки, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

Как известно, ранее страны-члены ЕС приняли решение о том, что безвизовый режим для Украины и Грузии заработает только после согласования общего механизма приостановления безвиза. Таким образом, формальное одобрение безвиза для Украины будет возможно не раньше этой даты.

Вместе с тем, сохраняется опасность, что по политическим мотивам этот процесс затянется на неопределенный период.

Подробнее о процедуре и сути обсуждаемого механизма – в статье "Приостановление безвиза и влияние Франции: как это будет работать и когда возможна отмена виз".

Европейская правда

Темы: ЕС визы
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IP: 188.190.54.---Shablo29.11.2016 12:45
Ті пи3дяTь і ці пи3дяTь, і все це пи3дяkaння в наші вуха. А ми будемо слухати, "АНАЛізувати", давати "політичні оцінки" і на чергових виборах (якщо такі будуть, хто зна?) будемо голосувати "толька за Пєцю", бо ж скажуть, що йому, як і "мінським договорнякам (ну тіпа угодам)" альтернатіви нєт, ну то єсть, совсем нєт... Вашy ж мать! Як це все остогидло. Янукович догрався, а цей допи3диTbся, точно вам кажу.
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 11:56
А там точно 2017 год назвали? Ну это же смешно, одна из самых коррумпированных и нищих стран в мире, преступность зашкаливает, декларации чиновников по суммам наличных да и всего остального награбленного у нищей страны переплюнули итальянскую мафию! Какой же здесь может быть безвиз! Не надо морочить голову людям, просто забудьте про безвиз и продолжайте грабить страну и собирать миллиарды, чтобы было что в гроб положить!
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IP: 91.199.93.---chesno129.11.2016 11:37
поспешили, Порошенко ещё не предсказывал эту дату
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