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Клімкін розповів про коротку і поверхову дискусію з Лавровим

Вівторок, 29 листопада 2016, 18:10

Дискусія щодо "Дорожньої карти" вирішення конфлікту на Донбасі була нетривалою і поверховою. 

Про це після зустрічі у нормандському форматі заявив міністр зовнішніх справ Павло Клімкін.

"Дискусія щодо логіки дорожньої карти, на жаль, була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети", - сказав він.

"У нас залишається фундаментальна різниця у баченні дорожньої карти. Те що хоче російська сторона це фактично легітимізувати свій протекторат, або колонії на Донбасі, не здійснюючи кроків по передачі контролю над територією окупованого Донбасу міжнародному товариству ОБСЄ, не здійснюючи кроки з покращення безпеки, не здійснюючи гуманітарні кроки", - сказав Клімкін.

За його словами, дискусія щодо дорожньої карти була водночас поверховою.

"Дискусія буде продовжуватися в різних форматах… Говорити про якісь багатообіцяючі результати ми, на жаль, не можемо", - сказав Клімкін.      

Він розповів, що під час переговорів обговорювали питання допуску представників Червоного хреста до полонених на території самопроголошених "республік", питання звільнення заручників і відкриття пункту пропуску у Золотому.

Також під час обговорення піднімалося питання припинення обстрілів з боку бойовиків.

Українська правда

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Теми: КлімкінЛавров
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