Денисенко открещивается от претензий на пост главы НТКУ

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Четверг, 3 ноября 2016, 12:15

Народный депутат от фракции БПП Вадим Денисенко опроверг информацию, что может возглавить Национальную телерадиокомпанию Украины после освобождения Зураба Аласании.

Так он прокомментировал "Украинской правде" слухи о возможном назначении на эту должность.

"Буду ли я главой НТКУ? Это абсолютная ложь. Я не собираюсь становиться критиком НТКУ или возглавлять любой другой канал", – сказал он в четверг в кулуарах Верховной Рады.

"Со мной никаких переговоров не велось, если бы велось, я бы все равно сказал нет", – отметил депутат.

"НТКУ может быть интересна, но на сегодня я этим не интересовался и вообще не хотел бы", – сказал Денисенко.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласаниянаписал заявление об увольнениипо собственному желанию с должности главы НТКУ.

В комментарии"Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не позволит провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко отметил, что одной из вероятных кандидатур на пост главы НТКУ является нынешний первый заместитель Аласании Александр Харебин, однако пока его позиция по этому поводу неизвестна, поскольку он находится в отпуске.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: телевидение БПП
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