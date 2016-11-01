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Аласания: на Евровидение забрали деньги у Общественного вещания

Вторник, 1 ноября 2016, 13:43
Аласания: на Евровидение забрали деньги у Общественного вещания
FB Mustafa Nayyem

Гендиректор Нацтелекомпании Украины Зураб Аласания, который во вторник написал заявление об увольнении, говорит, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" во вторник.

По его словам нынешнее состояние финансирования Евровидения "отбирает будущее у "Общественного".

"Преодолевать сопротивление чиновничества крайне трудно, мы не жаловались, но сейчас мы просто пропадем. Во-первых, не сможем провести Евровидение 2017 года, во-вторых, мы и свое будущее ставим под угрозу. Поэтому и такой "кипиш", поэтому мы и делаем огласку и привлечения внимания. Это не является шантажом или торговлей.  Я не собираюсь торговаться, я просто ухожу", - сказал он.

По его словам, финансирование обсуждался совместно с руководством Минфина.

"От Минфина участвует Данилюк, его заместитель Сергей Марченко и Роман Ермоличев (директор департамента расходов бюджета гуманитарной сферы - ред.). Но дело не в Минфине и бюджете на 2017 год. Они даже не хотят слышать об этом бюджете", - сказал Аласания .

"Я бы их (Минфин - ред.) не обвинял, потому что это их задача не тратить деньги. Это политическое решение, я бы сказал, и я думаю, оно не от Минфина зависит", - сказал он.

В то же время, он назвал все конфликты, которые были у руководства компании с администрацией президента "рабочими моментами".

"Это продолжается постоянно. Все два с половиной года были вопросы к программам (занимавшихся политическими расследованиями - ред.)", - сказал он.

Аласания подчеркнул, что "если Общественное вещание не требуется обществу, то не о чем и говорить, а если общество поддержит, то деньги появятся".

"Ситуация с Евровидением не оставила нам шанса преодолеть те препятствия, которые два с половиной года создавал закон", - сказал он.

Как известно, 7 апреля президент Петр Порошенко подписал закон о создании общественного вещания в прямом эфире.

Он предусматривает создание независимого от президента и правительства Национальной общественной телерадиокомпании, на базе всеукраинских и региональных государственных ТРК.

Александр Шумилин, УП

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Темы: СМИЕвровидение
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