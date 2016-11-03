Денисенко відхрещується від претензій на посаду голови НТКУ

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:15

Народний депутат від фракції БПП Вадим Денисенко спростував інформацію, що може очолити Національну телерадіокомпанію України після звільнення Зураба Аласанії.

Так він прокоментував "Українській правді" чутки про можливе призначення на цю посаду.

"Чи буду я головою НТКУ? Це абсолютна брехня. Я не збираюся ставати критиком НТКУ чи очолювати будь-який інший канал", – сказав він у четвер у кулуарах Верховної Ради.

"Зі мною жодних переговорів не велося, якби велося, я б все одно сказав ні", – зазначив депутат.

"НТКУ може бути цікавим, але станом на сьогодні я цим не цікавився і взагалі не хотів би", – сказав Денисенко.

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко зазначив, що однією з ймовірних кандидатур на посаду голови НТКУ є нинішній перший заступник Аласанії Олександр Харебін, однак поки його позиція з цього приводу невідома, оскільки він перебуває у відпустці в Дубаї.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: телебачення БПП
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