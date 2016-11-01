Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Место Аласании займет бывший медиа-менеджер Курченко - СМИ

Вторник, 1 ноября 2016, 17:28

Новым гендиректором Национальной телекомпании Украины после отставки Зураба Аласания может стать его заместитель Александр Харебин.

Об этом во вторник сообщает издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур.

Эту информацию частично подтвердил нардеп от БПП Григорий Шверк.

По его словам, Харебин действительно стремится занять кресло гендиректора, и в случае ухода Аласания его кандидатура - одна из наиболее вероятных.

Указывается, что пост первого заместителя гендиректора НТКУ Харебин занял в феврале 2015 года.

 
Александр Харебин

До этого, согласно опубликованной на сайте телеканала "UA: Первый" биографии, он "принимал активное участие в общественно-политических процессах государства как политический консультант и эксперт".

При этом, как пишет издание, телеканал умалчивает о последней известную должность Харебина - в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко "Украинский медиа холдинг" Харебин стал членом наблюдательного совета и операционным директором компании.

Когда именно он покинул этот пост, неизвестно.

До прихода в "Украинский медиа холдинг" Харебин около шести лет проработал в медиахолдинга Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя сначала журнал "Эксперт Украина", а затем и все издательство.

Сам Харебин пока не комментировал эту информацию.

Как известно, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Аласания в комментарии УП заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Темы: КурченкоСМИтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Курченко
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 4. Медиахолдинг Курченко
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: