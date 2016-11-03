По адвокатом директора Украинской библиотеки следят неизвестные

00
0
Четверг, 3 ноября 2016, 15:20

За адвокатом директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной Иваном Павловым установлено наружное наблюдение.

Об этом адвокат написал в своем Facebook.

Павлов рассказал, что заметил это в аэропорту.

"Стал выходить из аэропорта и заметил как трое неприметных граждан выходят вместе со мной. Заметить было нетрудно, поскольку через зону досмотра мы проходили против общего пассажиропотока", - написал он.

"Сейчас с одним из них сижу в одном вагоне аэроэкспресса. Двое других, вероятно, сидят в соседнем вагоне. Молодые, неопытные пока. Прогуливали, наверное, занятия по тактике наружного наблюдения", - добавил Павлов.

Как известно, со вторника адвокат находится в Москве, где рассматривается по существу дело против директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют "в разжигании национальной ненависти и вражды".

Российские правоохранители 28 октября 2015 провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Материалы дела в отношении Шариной позже передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

В середине августа 2016 суд вернул дело Шариной следователем.

Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.

Украинская правда

Украинская правда

Темы: Росcия Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин дал Сигалу российский паспорт 3 ноября 2016, 12:33
ФСБ в Крыму взялась за адвоката Чийгоза 3 ноября 2016, 09:49
РФ незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 млрд кубов газа в год 3 ноября 2016, 07:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко просит Раду разрешения на привлечение Новинского к ответственности
Лещенко: "Народный фронт" шантажирует Гройсмана из-за тендера
Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2017
Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК
Все новости
Выставка

Искусство киевской “Парижской коммуны” 20 лет спустя

Преступление и наказание

Что будет с чиновниками, которые врали о состоянии