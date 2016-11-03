По адвокатом директора Украинской библиотеки следят неизвестные
За адвокатом директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной Иваном Павловым установлено наружное наблюдение.
Об этом адвокат написал в своем Facebook.
Павлов рассказал, что заметил это в аэропорту.
"Стал выходить из аэропорта и заметил как трое неприметных граждан выходят вместе со мной. Заметить было нетрудно, поскольку через зону досмотра мы проходили против общего пассажиропотока", - написал он.
"Сейчас с одним из них сижу в одном вагоне аэроэкспресса. Двое других, вероятно, сидят в соседнем вагоне. Молодые, неопытные пока. Прогуливали, наверное, занятия по тактике наружного наблюдения", - добавил Павлов.
Как известно, со вторника адвокат находится в Москве, где рассматривается по существу дело против директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют "в разжигании национальной ненависти и вражды".
Российские правоохранители 28 октября 2015 провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.
Материалы дела в отношении Шариной позже передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.
В середине августа 2016 суд вернул дело Шариной следователем.
Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.
Украинская правда
Украинская правда
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