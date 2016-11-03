По адвокатом директора Украинской библиотеки следят неизвестные

За адвокатом директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной Иваном Павловым установлено наружное наблюдение.

Об этом адвокат написал в своем Facebook.

Павлов рассказал, что заметил это в аэропорту.

"Стал выходить из аэропорта и заметил как трое неприметных граждан выходят вместе со мной. Заметить было нетрудно, поскольку через зону досмотра мы проходили против общего пассажиропотока", - написал он.

"Сейчас с одним из них сижу в одном вагоне аэроэкспресса. Двое других, вероятно, сидят в соседнем вагоне. Молодые, неопытные пока. Прогуливали, наверное, занятия по тактике наружного наблюдения", - добавил Павлов.

Как известно, со вторника адвокат находится в Москве, где рассматривается по существу дело против директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют "в разжигании национальной ненависти и вражды".

Российские правоохранители 28 октября 2015 провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Материалы дела в отношении Шариной позже передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

В середине августа 2016 суд вернул дело Шариной следователем.

Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.

Украинская правда

Украинская правда