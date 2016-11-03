За адвокатом директора української бібліотеки стежать невідомі

00
0
Четвер, 3 листопада 2016, 15:20

За адвокатом директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної Іваном Павловим встановлено зовнішнє спостереження.

Про це адвокат написав у своєму Facebook.

Павлов розповів, що помітив це в аеропорту.

"Став виходити з аеропорту і помітив як троє непримітних громадян виходять разом зі мною. Помітити було неважко, оскільки через зону огляду ми проходили проти загального пасажиропотоку", - написав він.

"Зараз з одним з них сиджу в одному вагоні Аероекспрес. Двоє інших, ймовірно, сидять в сусідньому вагоні. Молоді, недосвідчені поки. Прогулювали, напевно, заняття з тактики зовнішнього спостереження", - додав Павлов.

Як відомо, з вівторка адвокат перебуває в Москві, де розглядається по суті справа проти директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку звинувачують "у розпалювання національної ненависті і ворожнечі".

Російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Українська правда

Теми: Росія Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін дав Сігалу російський паспорт 3 листопада 2016, 12:33
ФСБ у Криму узялася за адвоката Чийгоза 3 листопада 2016, 09:49
РФ незаконно видобуває на шельфі Чорного моря 2 млрд кубів газу на рік 3 листопада 2016, 07:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко просить Раду дозволу на притягнення Новинського до відповідальності
Лещенко: "Народний фронт" шантажує Гройсмана через тендер
Рада продовжила мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 2017
Бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської – СЦКК
Усі новини
"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях

США

Кому дістануться фоловери Обами?