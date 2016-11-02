Звинувачення директора української бібліотеки: розклала книги на стелажах
Прокурор звинувачує директора української бібліотеки в Москві Наталію Шаріну в тому, що вона придбала заборонені книги і розмістила їх на стелажах бібліотеки.
Про це під час суду, що почався в Москві в середу, заявила прокурор Баландіна, повідомляють у своєму твіттері "Грані.ру".
На репліку Шаріної про те, у чому тут злочин, прокурор заявила: "це що, дискусія?", а суддя оголосила перерву та попросила адвокатів "пояснити Шаріній".
Прокурор: Конкретно #Шарина вменяется, что она приобрела книги и разместила их на стеллажах.— Грани.Ру (@GraniTweet) November 2, 2016
Мова йде про книгу Дмитра Корчинського "Війна у натовпі", а також про книги "Голод в Україні 1946-47 рр.", "Голоси мого життя", "Пам'ять", "Час поезії", буклет "Роман Шухевич".
На думку сторони звинувачення, ці книги провокують міжнаціональну ненависть, принижують росіян, закликають до збройної боротьби.
Прокурор: Экспертиза от 20.04.16 нашла признаки унижения русских и формирования националистических взглядов против россиян #Шарина— Грани.Ру (@GraniTweet) November 2, 2016
Також Шаріну звинуватили в розкраданні чужого майна, працевлаштуванні знайомих Корчинського і перерахуванні їм грошей.
Шаріна відкинула всі звинувачення.
Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).
Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.
Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.
У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.
Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.
Олег Шанковський, УП