Комитет возьметься за "дело Новинского" не раньше, чем через неделю

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского не раньше, чем через неделю.

Об этом в комментарии УП заявил председатель комитета Павел Пинзеник.

Он отметил, что еще не получил текст представления ГПУ.

"Прикинем по срокам: он (Луценко – ред.) выставил на Facebook, значит оно ко мне придет к концу недели. Скорее всего через неделю - на пленарной", - сказал Пинзеник.

"Технология очень проста: получает Представление Верховная Рада, после того Новинскому 5 дней на объяснения, он дает объяснения, назначаем заседания комитета... Сами посчитайте, получается как раз где-то неделю – на следующей пленарной", - сказал он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского за узурпацию власти и влияние на украинскую церковь.

"Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, следующая пленарная неделя начнется 15 ноября.

Роман Кравец, УП