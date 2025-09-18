Печерский суд заочно арестовал экс-нардепа Новинского

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения – содержание под стражей – бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому, которого подозревают в государственной измене.

Источник: Государственное бюро расследований, УП

Детали: В ГБР отмечают, что после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину нардеп сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако, по словам Бюро, он продолжает оказывать информационное влияние, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и оказание РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Как известно, ГБР расследует два уголовных производства в отношении Новинского – по подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины), а также по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Меры пресечения избраны в рамках дела о государственной измене и разжигании вражды.

Как пояснили "Украинской правде" в Бюро, нынешнее решение суда означает, что как только экс-нардеп появится в Украине, он подлежит немедленному аресту.

По данным следствия, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичные выступления, а также в постах на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и т. д.

Как говорят в ГБР, Новинский выполнял указания главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

При этом народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически выступал с публичными заявлениями, содержащими признаки религиозной нетерпимости и вражды.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ, подчеркнули в Бюро.

