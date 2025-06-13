Экс-нардепа Новинского заподозрили в неуплате налогов на свыше 4 миллиарда грн

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшему народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя фигуранта, но по данным УП, речь идет о Новинском, который избирался в парламент от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", ранее также входивший в состав "Партии регионов".

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По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году Новинский продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен, отмечают в ГБР.

В частности, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд гривен, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов - акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Республики Кипр.

Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах, отмечают в ГБР. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

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