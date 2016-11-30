Гройсман: за тепло все будут платить по счетчикам, даже если счетчика нет

2506 просмотров
0
Среда, 30 ноября 2016, 10:53

Правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло согласно показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.

Об этом премьер Владимир Гройсман заявил в среду во время открытия заседания правительства.

По его словам, в случае отсутствия счетчика будут применяться средние расчеты из тех домов, в которых счетчики есть.

"Для всех городов начислять оплату за тепло по счетчикам. Для всех. Если в домах нет счетчиков, то, пожалуйста, в городе есть счетчики? Берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте тем домам, в которых нет счетчиков. Это будет означать единственное – что средние начисления будут абсолютно объективными", – заявил он.

Также он заявил, что в течение этого отопительного сезона необходимо установить максимальное количество счетчиков в домах. По его словам, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине приборы учета были установлены на 51,8% площадей домов, но до этого момента их количество увеличилось.

"Таким образом, мы обеспечим возможность и гарантию для потребителя, что им будет начислено столько, сколько потребляет конкретный город тепла в конкретных погодных условиях", – добавил он.

Олег Шанковский, УП

Темы: тарифы ЖКХ отопление Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укрзализныця" хочет существенно повысить тарифы на пассажирские перевозки 23 ноября 2016, 20:58
Власти Киева не собираются пересчитывать большинство платежек за тепло 21 ноября 2016, 13:46
"Киевэнерго" не признает ошибки, но "откорректирует" счета за отопление 16 ноября 2016, 14:54
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минобороны Украины допускает ракетный удар РФ, Песков развел руками
На Донбассе за сутки один военный погиб, двое ранены - штаб
ГПУ и НАПК запутались в декларации Рычкова
Стрельбы возле Крыма: МИД РФ заявил, что Киев хочет "жесткой реакции"
Все новости
Фото

25 новостроек мира, расположенных рядом с архитектурными памятниками

Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается