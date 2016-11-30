Гройсман: за тепло все будут платить по счетчикам, даже если счетчика нет

Правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло согласно показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.

Об этом премьер Владимир Гройсман заявил в среду во время открытия заседания правительства.

По его словам, в случае отсутствия счетчика будут применяться средние расчеты из тех домов, в которых счетчики есть.

"Для всех городов начислять оплату за тепло по счетчикам. Для всех. Если в домах нет счетчиков, то, пожалуйста, в городе есть счетчики? Берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте тем домам, в которых нет счетчиков. Это будет означать единственное – что средние начисления будут абсолютно объективными", – заявил он.

Также он заявил, что в течение этого отопительного сезона необходимо установить максимальное количество счетчиков в домах. По его словам, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине приборы учета были установлены на 51,8% площадей домов, но до этого момента их количество увеличилось.

"Таким образом, мы обеспечим возможность и гарантию для потребителя, что им будет начислено столько, сколько потребляет конкретный город тепла в конкретных погодных условиях", – добавил он.

Олег Шанковский, УП