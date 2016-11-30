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Гройсман: за тепло всі платитимуть за лічильниками, навіть якщо їх нема

Середа, 30 листопада 2016, 09:53

Уряд планує прийняти рішення, згідно з яким всі багатоквартирні будинки сплачуватимуть за тепло згідно з показами лічильників, навіть якщо лічильник не встановлено.

Про це прем'єр Володимир Гройсман заявив у середу під час відкриття засідання уряду.

За його словами, у разі відсутності лічильника застосовуватимуться середні розрахунки з тих будинків, у яких лічильники є.

"Для всіх міст нараховувати оплату за тепло по лічильниках. Для всіх. Якщо в будинках немає лічильників, то, будь ласка, в місті є лічильники? Беріть середнє по цих лічильниках на квадратний метр і нараховуйте тим будинкам, у яких немає лічильників. Це буде означати єдине – що середні нарахування будуть абсолютно об'єктивними", – заявив він.

Також він заявив, що протягом цього опалювального сезону необхідно встановити максимальну кількість лічильників у будинках. За його словами, станом на 1 січня 2016 року в Україні прилади обліку були встановлені на 51,8% площ будинків, але до цього моменту їхня кількість збільшилася.

"Таким чином, ми забезпечимо можливість і гарантію для споживача, що їм буде нараховано стільки, скільки споживає конкретне місто тепла в конкретних погодних умовах", – додав він.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: тарифиЖКГопаленняГройсман
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