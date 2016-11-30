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Гройсман: за тепло все будут платить по счетчикам, даже если счетчика нет

Среда, 30 ноября 2016, 09:53

Правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло согласно показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.

Об этом премьер Владимир Гройсман заявил в среду во время открытия заседания правительства.

По его словам, в случае отсутствия счетчика будут применяться средние расчеты из тех домов, в которых счетчики есть.

"Для всех городов начислять оплату за тепло по счетчикам. Для всех. Если в домах нет счетчиков, то, пожалуйста, в городе есть счетчики? Берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте тем домам, в которых нет счетчиков. Это будет означать единственное – что средние начисления будут абсолютно объективными", – заявил он.

Также он заявил, что в течение этого отопительного сезона необходимо установить максимальное количество счетчиков в домах. По его словам, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине приборы учета были установлены на 51,8% площадей домов, но до этого момента их количество увеличилось.

"Таким образом, мы обеспечим возможность и гарантию для потребителя, что им будет начислено столько, сколько потребляет конкретный город тепла в конкретных погодных условиях", – добавил он.

Олег Шанковский, УП

Темы: тарифыЖКХотоплениеГройсман
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