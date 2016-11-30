Лысенко о ракетных учениях: Все, что запланировано, будет проведено

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Среда, 30 ноября 2016, 13:35

Вооруженные силы Украины будут проводить учения на территории Украины согласно своему плану.

Об этом сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Так он прокомментировал риски нанесения Россией ракетных ударов в ответ на проведение стрельб ВСУ вблизи Крыма.

"Все, что запланировано, будет обязательно проведено. Что касается каких-то угроз... это не может помешать тем планам, которые Вооруженные силы Украины и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", – сказал Лысенко.

Он отметил, что Украина является суверенным правовым государством и проводит все боевые учения и испытания в плановом порядке и соблюдая международные соглашения.

"У нас есть национальная территория Украины, где мы будем проводить все экзамены, испытания и учения. И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", – отметил полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: Росcия армия Крым
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