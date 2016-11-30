Лисенко про ракетні навчання: Все, що заплановано, проведем

Збройні сили України проводитимуть навчання на території України згідно зі своїм планом.

Про це сказав спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.



Так він прокоментував ризики завдання Росією ракетних ударів у відповідь на проведення стрільб ЗСУ поблизу Криму.

"Все, що заплановано, буде обов'язково проведено. Що стосується якихось погроз… це не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України", – сказав Лисенко.

Він зазначив, що Україна є суверенною правовою державою, проводить усі бойові навчання та випробування в плановому порядку та дотримуючись міжнародних угод.

"У нас є національна територія України, де ми проводитимемо всі іспити, випробування і навчання. І ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити", – наголосив полковник.

Валентина Романенко, УП