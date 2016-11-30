Минобороны Украины допускает ракетный удар РФ, Песков развел руками

Министерство обороны допускает возможность нанесения ракетного удара Россией в случае проведения Украиной ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря.

Об этом журналистам заявил заместитель министра обороны Александр Дублян, сообщают "Українські новини".

Он подчеркнул, что в данный момент владеет информацией только о направлении ноты Россией военному атташе Украины в связи с запланированными ракетными стрельбами.

"Я думаю, что сегодня до конца дня мы будем иметь уже официальную информацию", – сказал замминистра.

Дублян допускает, что Россия может реализовать свои угрозы и не допустить украинских стрельб над Черным морем.

"Исходя из их действий за эти годы, от них (России) можно ожидать много чего плохого и негативного", – ответил он об угрозе России нанести ракетный удар по украинским пусковым установкам.

Замминистра подчеркнул, что Украина запланировала стрельбы в соответствии со всеми международными нормами.

"Даты проведения стрельб определены 1 и 2 декабря. Повторяю, мы не нарушаем ни одной международной нормы и в том числе при проведении данных стрельб", – заявил он.

При этом Дублян отказался ответить, отменит ли Украина стрельбы в связи с угрозами России.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, поручал ли российский лидер Владимир Путин Минобороны РФ подготовить военный ответ на возможные пуски ракет Украиной.

"Не могу ответить на ваш вопрос. Я, честно говоря, впервые об этом слышу, мне нужно уточнить", – цитирует Пескова ТАСС.

При этом он добавил: "В Кремле не хотели бы допускать каких-либо действий Украины в нарушении международного права и которые могли бы повлечь создание опасных условий для международных перелетов над территорией России или прилегающих районов", - сообщает российский "Интерфакс".

Как известно, издание DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, сообщило, что Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму.

Минобороны РФ накануне пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.



"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – сказали в военном ведомстве РФ.



В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных испытаний Украины.



Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.