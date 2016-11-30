Боевики в среду били в направлении Мариуполя

В понедельник пророссийские боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, из них 16 - на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также танков боевики обстреливали Широкино. Здесь же огонь вел и снайпер. Также под огонь минометов попали Красногоровка и Славное ", - сказано в сообщении.

Кроме того, из гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригорьевку.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

Украинская правда