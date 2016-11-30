Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики в среду били в направлении Мариуполя

Среда, 30 ноября 2016, 17:25

В понедельник пророссийские боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, из них 16 - на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также танков боевики обстреливали Широкино. Здесь же огонь вел и снайпер. Также под огонь минометов попали Красногоровка и Славное ", - сказано в сообщении.

Кроме того, из гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригорьевку.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: