Бойовики у середу гатили у напрямку Маріуполя

У понеділок проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, з них 16 - на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також танків бойовики обстрілювали Широкине. Тут же вогонь вів і снайпер. Також під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне", - сказано у повідомленні.

Окрім того, з гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.

Українська правда