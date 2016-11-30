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Бойовики у середу гатили у напрямку Маріуполя

Середа, 30 листопада 2016, 17:25

У понеділок проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, з них 16 - на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також танків бойовики обстрілювали Широкине. Тут же вогонь вів і снайпер. Також під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне", - сказано у повідомленні.

Окрім того, з гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.

Українська правда

Теми: АТО
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