Бойовики у середу гатили у напрямку Маріуполя
Середа, 30 листопада 2016, 17:25
У понеділок проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, з них 16 - на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також танків бойовики обстрілювали Широкине. Тут же вогонь вів і снайпер. Також під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне", - сказано у повідомленні.
Окрім того, з гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.
Українська правда