В Минобороны уволили почти 200 должностных лиц

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Среда, 30 ноября 2016, 19:01

В Минобороны в 2016 году освободили 36 военнослужащих и 155 работников.

Об этом в среду на брифинге сообщил заместитель министра обороны - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян.

Указывается, что увольнения произошли в рамках реформирования.

"В результате расформированы пятнадцать, сформировано девять, переформировано два и внесены изменения в штат шестнадцати структурных подразделений Министерства обороны Украины. Предназначено девять новых руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны", - сказал он.

Как известно 19 октября правительство утвердило новую редакцию положения о Министерстве обороны, в который внесены 79 изменений.

Украинская правда

Темы: Минобороны реформа
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