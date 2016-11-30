В Минобороны уволили почти 200 должностных лиц
В Минобороны в 2016 году освободили 36 военнослужащих и 155 работников.
Об этом в среду на брифинге сообщил заместитель министра обороны - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян.
Указывается, что увольнения произошли в рамках реформирования.
"В результате расформированы пятнадцать, сформировано девять, переформировано два и внесены изменения в штат шестнадцати структурных подразделений Министерства обороны Украины. Предназначено девять новых руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны", - сказал он.
Как известно 19 октября правительство утвердило новую редакцию положения о Министерстве обороны, в который внесены 79 изменений.
Украинская правда
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