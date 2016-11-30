В Минобороны уволили почти 200 должностных лиц

В Минобороны в 2016 году освободили 36 военнослужащих и 155 работников.



Об этом в среду на брифинге сообщил заместитель министра обороны - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян.



Указывается, что увольнения произошли в рамках реформирования.



"В результате расформированы пятнадцать, сформировано девять, переформировано два и внесены изменения в штат шестнадцати структурных подразделений Министерства обороны Украины. Предназначено девять новых руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны", - сказал он.



Как известно 19 октября правительство утвердило новую редакцию положения о Министерстве обороны, в который внесены 79 изменений.



Украинская правда