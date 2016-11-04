Гройсман витиевато рассказал, где возьмет деньги на повышение "минималки"

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что в бюджете есть средства для повышения минимальной зарплаты с нового года – и это не приведет к инфляции.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, где правительство планирует взять средства на повышение минимальной зарплаты.

"Правительство абсолютно профессионально подошло к вопросу увеличения минимальной зарплаты с 1 600 гривен до 3 200 гривен. И это только первый шаг. И этот шаг произойдет за счет справедливой оценки работы работников, за счет детенизации, за счет справедливости, которую мы восстанавливаем, учитывая экономическую ситуацию в стране и возможности государственного бюджета", – сказал Гройсман.

"Начинают людей пугать станками, печатанием денег и все такое – я хочу еще раз заверить: решение о повышении зарплаты до 3 200 гривен абсолютно сбалансировано и не требует никаких станков, печатания денег – и не приведет к какому-либо непланового развития инфляции в нашей стране", – заявил он.

"Мы впервые за много лет принимаем решение, которое позволит приравнять минимальную заработную плату от 3 200 гривен к реальному прожиточному минимуму. И это шаг, который мы делаем для преодоления бедности в нашей стране. Хватит (довольно – ред.) людям жить на копейки", – отметил премьер.

"Деньги эти – я ответственно заявляю – в экономике есть, и никакого давления на разные сектора не произойдет", – подчеркнул он.

Гройсман отметил, что в Украине – одна из самых низких "минималок" среди стран постсоветского пространства. "Мы должны этот вопрос исправить и исправим", – заверил он.

Премьер напомнил, что с 1 декабря власти также повышают минимальную пенсию.

"Следующий наш шаг – мы работаем над созданием системы справедливого пенсионного обеспечения. И мы это сделаем", – заявил он.

"Уважаемые коллеги, народные депутаты, политики, не пугайте людей, на заводите их в состояние безысходности. Когда вы говорите о том, что здесь повысят зарплату, а завтра будет инфляция… Не будет! Ситуация будет абсолютно контролируемой", – призвал Гройсман.

"А тот, кто говорит о том, что это приведет к негативным последствиям – потом пусть выйдет на эту трибуну, когда люди начнут получать реальную зарплату, и извинится перед народом. Хватит пугать тем, чего не существует", – добавил он.

Премьер также заверил, что есть достаточно инструментов для того, чтобы "обеспечить экономический рост". И надеется на поддержку парламента.

"Сегодня люди начинают восстанавливать производство в Украине. Хватит быть сырьевым придатком других стран… Должны производить национальный продукт в Украине, должны создавать здесь добавленную стоимость – люди должны получать работу и нормальную зарплату", – сказал он.

Алена Рощенко, УП