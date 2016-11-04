Судья КС Кривенко имеет 13 участков, ТРЦ, гостиницу и дачу возле Буковеля

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Пятница, 4 ноября 2016, 16:54

Судья Конституционного суда Виктор Кривенко имеет 7 земельных участков, большинство из которых – в Киевской области, а его жена – 6 земельных участков, местонахождение большинства из которых не указано.

Об этом говорится в электронной декларации Кривенко.

Один из этих участков, а также дачный дом его жена задекларировала в селе Поляница Ивано-Франковской области, где находится горнолыжный комплекс "Буковель".

Также у супругов имеется жилой дом, две квартиры, три гаража, торгово-развлекательный комплекс и мини-гостиница. Большинство из этой недвижимости находится в Киеве, области или по неуказанным местонахождению.

Кроме того, Кривенко имеет недостроенный дом в Киевской области.

 

Из автомобилей у супругов Lexus LX570, Mercedes-Benz S350, Mercedes-Benz C250 и Lanos.

Жена Кривенко имеет 50% собственности в компании "Добро" и 100% в юридической компании "Правовая гарантия".

В прошлом году Кривенко заработал в суде 360 475 гривен, а его жена получила от занятия бизнесом 578 800 гривен.

Кривенко держит на счете 411 евро. Его жена кому-то одолжила 3 млн гривен.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларация Конституционный Суд суд
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