Гройсман: Я не держал деньги в банках, чтобы не шантажировали
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до недавнего времени не держал деньги в банках, чтобы избежать шантажа со стороны власти.
Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" в пятницу вечером.
По словам Гройсмана, когда он был мэром Винницы, его могли шантажировать представители провластной Партии регионов, используя счета в банках.
"Все пытались сделать так, чтобы каждый мэр более или менее популярный (...) был загнан во власть Партии регионов. Я принципиальный с точки зрения партийности, и отказывал. Ну и представим себе, что мои средства находятся на счетах в банках. Они за секунду могли их заблокировать и начать меня шантажировать, например", - сказал глава правительства.
Политик также заявил, что не нес деньги в банки, так как банковская система была нездорова.
"В 2016 году по моей декларации ситуация совершенно другая и с точки зрения моего состояния, и с точки зрения моих денег - они находятся в банковской системе", - добавил Гройсман, отметив, что сейчас банкам уже можно доверять.
Как известно, в электронной декларации за 2015 год Гройсман задекларировал 1,5 млн долларов наличности.
Саша Ночь, УП
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