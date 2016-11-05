Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям

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Суббота, 5 ноября 2016, 11:54

В НАБУ проводится проверка около 20 чиновников по факту поданных е-деклараций.

Об этом 5 ноября в эфире "112 Украина" заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"НАПК проводит сплошную проверку поданных деклараций на предмет соответствия законодательству - как уголовному, так и административному, если будут установлены признаки несоответствия - материалы передаются в НАБУ", - отметил он.

"НАБУ, которое имеет свою подследственность - если будут обращения или сообщения о фактах незаконного обогащения, которые подследственны Антикоррупционному бюро - соответствующие проверки начнутся. Пока таких обращений немного, всего два, но думаю, что когда завершится срок внесения изменений в декларации, количество этих обращений будет гораздо больше", - добавил Сытник.

Он отметил, что аналитическое управление НАБУ пока анализирует декларации, которые являются "наиболее очевидными с точки зрения незаконного обогащения" и по собственной инициативе будет выявлять признаки незаконного обогащения и ложь в декларациях.

По словам Сытника, в  настоящее время в НАБУ проверяют около 20 чиновников.

"Это в том числе - народные депутаты", - сообщил Сытник и напомнил, что категории должностных лиц, подследственные НАБУ - члены правительства, парламента, чиновники категории "А" и судьи.

"У судей очень много интересных деклараций. Они являются одним из наших приоритетов работы, их декларациям будет уделено особое внимание", - добавил директор НАБУ.

Украинская правда

Темы: декларация НАБУ Сытник
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Комментарии — 6
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IP: 46.149.92.---Светулёк05.11.2016 13:28
УП, правильно "по е-деклараціяХ", неучи. После истории с квартирой Лещенко НАБУ себя "слило".
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IP: 46.119.253.---Alexandr Kovalenko05.11.2016 13:00
Brokerman:
звездный час Сытника закончился на квартирном брифинге. Сейчас он тихо сидит в сторонке, проводит никому уже не интересные прессухи, пытаясь объяснить, за что ему и его сотрудничкам платят такие огромные зарплаты. И переизбрать Сытника нельзя)) это не выборная должность) Его назначили - и теперь понятно зачем)
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IP: 77.243.189.---Юля Остапенко05.11.2016 12:56
Как громко проводится проверка около 20 чиновников по факту поданных е-деклараций.Ну и проверяете вы этих чиновников, а дадите им по админке, и скажете, что НАБУ работает!
НАБУ создало с Лещенком прецедент, позволяющий всем остаться без наказания.
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IP: 95.133.225.---Brokerman05.11.2016 12:29
Не думаю, что НАБУ шарашкина контора, видишь как Юра заметушился..
У Сытника сейчас звездный час.. или его будет бояться любая собака, накравшая денег или переизберем его и еще спросим, почему дурака валял.
Юра пока слабо справляется со своими задачами, у него коррупционеры тикают за рубеж...
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IP: 176.36.98.---Даниил Кривенко05.11.2016 12:23
Brokerman:
ну а толку. Все знают что Петя владеет Рошеном и не только им. И кому от этого легче? НАБУ - очередная шарашкина контора
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