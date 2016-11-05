Онищенко не верит, что Сытник передаст дело в суд до конца года

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Суббота, 5 ноября 2016, 21:21

Нардеп Александр Онищенко считает, что НАБУ не передаст его дело в суд в этом году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, комментируя заявление директора НАБУ Артема Сытника о том, что расследование дела будет завершено до конца текущего года.

"Все указывает на то, что к Новому году Сытник не передаст дело в суд", - считает Онищенко.

"Он и остальные хорошо понимают, что в суде дело развалится. Так как аргументы и доказательства, которые они сами "создали", "выбили" из людей - в судовом процессе лопнут, как мыльный пузырь. Поэтому все, чем им остается заниматься, это давить и издеваться над людьми в СИЗО, заниматься самопиаром и манипуляцией", - считает нардеп.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Украинская правда

Темы: Онищенко
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