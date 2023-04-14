УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

В марте 2023 года бывший народный депутат Александр Онищенко, пребывающий под санкциями США, который фигурирует в коррупционном расследовании в Украине, находился на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Корреспонденты УП заметили Онищенко 8 марта в ресторане Le Cap Horn на одной из куршевельских вершин.

Подробнее об участниках "батальона Куршевель" смотрите в репортаже "Украинской правды".

Напомним: В ноябре 2022 года стало известно, что бывший народный депутат Александр Онищенко, которого разыскивает Украина, получил гражданство Северной Македонии.

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