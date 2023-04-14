УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Пятница, 14 апреля 2023, 14:48
В марте 2023 года бывший народный депутат Александр Онищенко, пребывающий под санкциями США, который фигурирует в коррупционном расследовании в Украине, находился на французском горнолыжном курорте Куршевель.
Источник: расследование "Украинской правды"
Детали: Корреспонденты УП заметили Онищенко 8 марта в ресторане Le Cap Horn на одной из куршевельских вершин.
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Подробнее об участниках "батальона Куршевель" смотрите в репортаже "Украинской правды".
Напомним: В ноябре 2022 года стало известно, что бывший народный депутат Александр Онищенко, которого разыскивает Украина, получил гражданство Северной Македонии.
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Предыстория:
- Александр Онищенко - бывший народный депутат Украины (в 7 созыве - от "Партии регионов" Виктора Януковича, в 8-м - самовыдвиженец).
- В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргазвыдобування" на более 1,6 миллиарда гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.
- В том же году Верховная Рада сняла с Онищенко иммунитет, а суд позже арестовал его имущество, но депутат успел выехать за границу. Сначала он находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину.
- Немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".
- В январе 2021 года США внесли Александра Онищенко в санкционный список за участие в "российской сети вмешательства в выборы президента США". В октябре того же года стало известно, что Онищенко получил гражданство России.