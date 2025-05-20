Апелляция ВАКС отменила приговор Онищенко по делу "Укргаздобычи"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС бывшему народному депутату Александру Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

Источник: Апелляционная палата ВАКС, "Hromadske"

Дословно: "Апелляционная палата отменила приговор ВАКС в отношении бывшего народного депутата Украины и еще одной фигурантки дела и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции".

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Детали: Сообщается, что при рассмотрении 20 мая коллегия судей АП ВАКС "оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично".

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