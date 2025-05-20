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Апелляция ВАКС отменила приговор Онищенко по делу "Укргаздобычи"

Александр ШумилинВторник, 20 мая 2025, 20:04
Апелляция ВАКС отменила приговор Онищенко по делу Укргаздобычи
Фото УП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС бывшему народному депутату Александру Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

Источник: Апелляционная палата ВАКС, "Hromadske"

Дословно: "Апелляционная палата отменила приговор ВАКС в отношении бывшего народного депутата Украины и еще одной фигурантки дела и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции".

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Детали: Сообщается, что при рассмотрении 20 мая коллегия судей АП ВАКС "оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично".

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Предыстория:

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  • В апреле 2024 года Онищенко признали виновным в завладении 740 млн грн при добыче и продаже природного газа "Укргаздобычи" и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сам экс-нардеп находится не в Украине.
  • По данным НАБУ, Онищенко с приспешниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал решения об экстрадиции в Украину. Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину Онищенко.
  • Ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

Онищенкосуд
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